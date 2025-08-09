【キーウ共同】米ブルームバーグ通信は8日、ロシアのプーチン大統領がウクライナの東部ドンバス地域全体と南部クリミア半島の割譲を要求していると報じた。代わりに南部ザポリージャ州、ヘルソン州での攻撃停止に応じるという。