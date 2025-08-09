1987（昭和62）年8月9日、中日のルーキー近藤真一投手が、ナゴヤ球場で行われた巨人戦でプロ野球史上初の初登板ノーヒットノーランを達成した。愛知・享栄高からドラフト1位で入団し、前日に1軍に上がったばかり。「えらいことをやっちゃった」と話した近藤は、その後故障に悩まされ、94年に26歳で引退した。