トランプ大統領が退任するＦＲＢ理事の後任にミラン大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）委員長を指名した。来年１月までの暫定理事。ただ、ストラテジストからはドルに与える影響は限定的になるとの指摘が出ている。今後、上院の審議にかけられるが、上院は９月まで休会のため、ミラン氏がどの時期にＦＲＢ入りできるのかは不透明だという。 仮に上院が手続きを急いだとしても、ＦＯＭＣへの参加は１２月会合からになる方が現実