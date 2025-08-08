本日8月8日（金）に行われた「FIBA男子アジアカップ2025」グループステージ第2戦、日本×イラン。勝てば決勝トーナメント進出という大一番となったが、試合は第2クォーター終了時点で同点、第3クォーター終了時点でも同点という大接戦に。第4クォーターでイランが連続3ポイントなどでリードを奪い、最終78−70でイランが勝利するという結果に終わった。この試合をテレビ朝日の特設スタジオで全力応援したのが、“テレビ朝日バスケS