高知中央―綾羽タイブレークの10回裏高知中央2死二、三塁、中村（3）が空振り三振に倒れ試合終了。終了時間は春夏を通じて最も遅い午後10時46分だった＝甲子園「原則として午後10時を過ぎて新たなイニングに入らない」としている今大会。高知中央―綾羽は2―2の九回を終えて10時を過ぎていたが十回に入り、試合を完了した。大会本部は、試合前に両校の責任教師から「できることなら、少し延びても最後までやりたい」との意向