9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比450円高の4万2270円と急騰。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては449.52円高。出来高は7357枚となっている。 TOPIX先物期近は3049.5ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.29ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42270