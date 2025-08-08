◇第107回全国高校野球選手権大会第4日1回戦高知中央4−6綾羽（2025年8月7日甲子園）第4試合、高知中央と綾羽（滋賀）の一戦は史上最遅となる午後7時49分に始まった。9回表の途中で同10時を回ったが、試合はタイブレークの延長戦に突入。勝敗が決したのは同10時46分で、こちらも史上最遅の終了時刻となった。今大会から暑さ対策で、2部制の第2試合は午後1時半を過ぎて新たなイニングには入らず、同1時45分を過ぎた場合