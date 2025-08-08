８日の東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比８９８円９５銭（２・４％）高の３万８９７６円２３銭だった。３月の公表開始後の最高値を更新した。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１０２０円８８銭（２・５％）高の４万１８２０円４８銭だった。８日は一時、約２週間ぶりに４万２０００円を超えて、史上最高値に迫った。今週の株式相場は、週明け４日に、前