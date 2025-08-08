ボートレース津では「夏休みイベント」として９日から３１日まで「リアル体感！あそべる恐竜博」を開催する。８日には体験会が行われ、藤水認定こども園、藤水幼稚園の園児２４人が参加した。ティラノサウルス操縦など大迫力の恐竜ロボットと遊べる体験やリアル恐竜フォトスポットなど９つのアトラクションが用意され、家族で楽しむことができる。体験会に参加した園児（６）は「恐竜がでかくてすごかった。楽しかったからま