阪神・佐藤輝明内野手（２６）が８日、ヤクルト戦（京セラ）で両リーグ最速となる３０号ソロを放った。試合は延長１２回の末に３―１で敗れ、マジックも「３１」で足踏み。それでも「大台」は若き主砲にとって勲章だ。チームが首位を独走する中で４番が２試合連発と、その勢いは確実に加速度を増している。両軍無得点で迎えた４回だった。佐藤輝は二死無走者で打席に立つと、カウント３ボール１ストライクから高梨が投じた５球