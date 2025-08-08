香港の都市景観。（２月１日撮影、香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港8月8日】中国香港特別行政区政府はこのほど、香港のビジネス環境についての包括的なリポート「香港ビジネス環境報告−『一国二制度』の独自の強み」を発表し、同時に4〜6月期の経済速報値も公表した。アナリストは、同リポートと好調な経済データが相まって、香港のビジネスに優しい環境が大きな魅力と回復力を備えており、世界各地から企業や人材を引