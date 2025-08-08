福岡県警嘉麻署は8日、嘉麻市の一般家庭固定電話に同日午前11時40分ごろ、郵便関係者を名乗る者から「神奈川県から郵便物が届いてないか」「氏名などを教えてほしい」「神奈川県警から電話がある」などと言われる不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。