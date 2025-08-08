東京都立大の学園祭で企画された「原爆展」で、長崎の写真に説明を加えるなどした西岡洋さん（本人提供）１３歳の時、長崎で被爆した西岡洋さん（９３）＝横浜市緑区＝が自身の体験を人前で初めて語ったのは、東京都立大３年の時だ。学園祭で友人らが企画した原爆展がきっかけだった。爆心地周辺の長崎を捉えた写真の説明を求められ、それを機に関わるようになった。やがて、画家の故丸木位里・俊夫妻が被爆直後の広島