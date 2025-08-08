秋田県由利本荘市は、8日午後10時55分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは岩城地域全域、西目地域全域、本荘地域全域です。「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。◆自治体による補足情報土砂災害、浸水災害の危険性があるため◆