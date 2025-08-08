◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦綾羽６―４高知中央＝延長１０回タイブレーク＝（８日・甲子園）第４試合は史上最も遅い試合開始と終了だった。午後７時４９分に始まり、午後１０時４６分に終わった。２部制の夕方の部は、午後１０時を過ぎて新たなイニングに入らずに継続試合となる予定だったため、２―２で９回が終わり、延長に突入した際は一部で混乱が生じた。主催者は午後１０時を過ぎて新たなイニ