陸上自衛隊佐賀駐屯地に配備されたオスプレイが今月18日以降、海上自衛隊鹿屋航空基地への飛行訓練を計画していることが分かりました。 先月9日に開設された陸上自衛隊佐賀駐屯地では、オスプレイの配備が順次進められています。 今月中旬には17機全ての配備が完了する見込みで、今月5日から佐賀以外の駐屯地への飛行訓練が順次始まっています。 防衛省が鹿児島県に提供した情報によりますと、今月18日以降は、海上自衛隊鹿屋