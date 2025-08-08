◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦綾羽6―４高知中央（2025年8月8日甲子園）第4試合で、高知中央（高知）と綾羽（滋賀）が対戦。午後10時を過ぎる激闘となり、9回まで2―2と決着つかなかった。春夏の甲子園大会を通じて史上初の継続試合となるかと思われたが、大会本部から10回に限り、試合を続行するとのアナウンスがあり、続行。10回タイブレークの末、表の攻撃で綾羽が4点を奪い、その裏の高知中央の反撃を2点に