「中日２−３広島」（８日、バンテリンドーム）広島が延長戦を制し、４位に再浮上した。延長十一回に坂倉の二塁打から１死三塁とすると、二俣の打席で中日・マルテが暴投。代走・羽月が生還して勝ち越した。攻撃ではプロ初スタメンの前川が二回に先制の２点適時二塁打など、プロ初のマルチ安打。先発・高は７回３安打無失点と好投した。試合後の新井貴浩監督（４８）の談話は以下の通り。−最後は相手にプレッシャーをかけ