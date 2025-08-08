『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）第6話では、“力”の覚醒と引き換えに奪われるものの重みが、いつになく生々しく描かれた。登場人物それぞれの選択が揺れ、交錯し、やがて悲劇へと近づいていくさまはまるで、静かに張り詰めた糸が次第に軋みを上げ、切れる瞬間を待っているかのようだった。誰かを救いたいという純粋な願いも、愛する人を守りたいという焦りも、この世界では“異能力”という代償を伴う。その力があるがゆえ