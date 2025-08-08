女子プロレス「マーベラス」のＡＡＡＷタッグ王座戦（８日、東京・後楽園ホール）は王者・Ｓａｒｅｅｅ＆彩羽匠が、挑戦者組・チーム２００キロの橋本千紘＆優宇と激闘を繰り広げ、ドロー防衛に成功した。５月の後楽園大会でタッグトーナメントを制し、前王者・加藤園子＆水波綾を撃破。Ｖ２戦ではセンダイガールズのワールドタッグ王者でもあるチーム２００キロを迎え撃った。試合では両軍が好連係を炸裂させ、一進一退の攻