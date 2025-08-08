第１０７回全国高校野球選手権大会の第４日第４試合（８日、甲子園）は、春夏通じて初出場の綾羽（滋賀）が高知中央を延長１０回タイブレークの末、６―４で下し１回戦を突破した。終盤にドラマが待っていた。１点ビハインドの９回二死満塁。あと一死でゲームセットとなる中で、代打・川中（３年）の当たりが遊撃の失策を誘い、土壇場で同点に追いついた。延長１０回タイブレークに突入すると、打線が大爆発。無死一、二塁