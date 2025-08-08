巨人・山崎伊織投手（２６）が８日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発し、７回６安打１失点。７回までに今季最多タイとなる１２得点の大量援護に恵まれ、９勝目を挙げた。山崎は３点の援護をもらった初回に走者を出しながらも無失点に抑えた。２回には無死満塁から京田の遊ゴロ間に１点を献上したものの、７回までスコアボードに「０」を並べ続けた。前回の登板（１日＝ＤｅＮＡ戦）ではこれまで負けなしだったＤｅＮＡ打線の猛攻を