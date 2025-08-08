◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―３広島（８日・バンテリンドーム）広島の小園海斗内野手が、スタメンを外れた。試合後、新井監督は「ノックの時に左（足）の内転筋に張りが出た」と説明。「軽症だけど、無理はさせられない。（あす以降は）回復具合を見て、判断する」と話した。それでも小園は、同点の延長１１回の無死二塁で代打出場。マルテの初球で犠打を成功させ、勝ち越し点につなげた。