女優の福原遥が８日、東京国際フォーラムで主演映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」（２３年公開、成田洋一監督）のシネマ・コンサート＆トークショーに出席した。同作の続編製作も発表した。福原と俳優・水上恒司がダブル主演を務め、現代の女子高生・百合が、特攻隊員の青年と恋に落ちる物語。２３年１２月に公開され、興行収入が４５億円を突破する大ヒットを記録した。福原は、会場の４６００人の観客を見渡