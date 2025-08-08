◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）巨人・門脇誠内野手が「８番・二塁」で２試合ぶりに先発し、５打数３安打１打点で勝利に貢献した。猛打賞は５月２２日の阪神戦（甲子園）以来、２度目。打点も同戦以来、実に５６試合ぶりとなり「スタメンで全然打ってなかったので何とかしたいと思っていた」とうなずいた。正二塁手・吉川が７月末に腰痛で離脱した中で、先発した７月３０日以降の６試合は１８打数