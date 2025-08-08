俳優・賀来賢人、お笑いコンビ「バイきんぐ」の西村瑞樹、小峠英二が８日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷で「映画クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」（橋本昌和監督）の初日舞台あいさつを行った。声で特別出演した小峠はインド人のガイド役で「ウフンアハーン」という役名だった。「すべての喜怒哀楽を込めて演じたが、うっふんあっは〜ん、ってそもそも何なん？」封切られても疑問は消えない様子。