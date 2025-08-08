◇セ・リーグ広島3―2中日（2025年8月8日バンテリンD）広島の守護神・栗林が入団から5年連続となる2桁セーブをマークした。1点を勝ち越した延長11回に5番手でマウンドへ。1死からボスラーの一塁内野安打で走者を許し、2死二塁では石伊に死球。一、二塁のピンチで代打・中田を打席に迎えた。この場面でも栗林は冷静で、カウント1―2と追い込んでからカーブを2球続けて空振り三振。今季10セーブ目を手にした。栗林は