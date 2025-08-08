◇アジアカップ1次リーグB組日本70ー78イラン（2025年8月8日サウジアラビア・ジッダ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の2戦目でイラン（同28位）と対戦。第4Qまで勝負のわからない展開だったが、チーム最多22得点を記録していた富永啓生（24＝レバンガ北海道）が5ファウルで退場。そこから流れが変わって2連続3Pシュートを決められて競り負けた。次戦は決勝トーナメント進