◇セ・リーグ広島3―2中日（2025年8月8日バンテリンD）延長戦で競り勝った広島は、育成出身の4年目・前川誠太の活躍が光った。「8番・二塁手」でプロ初スタメン出場。0―0の2回1死二、三塁で「どうにか走者を還そう」と、左中間に先制の2点二塁打。続く4回2死では左前打を放って初の複数安打をマークした。敵地でヒーローインタビューを受け「うれしいです。先輩たちがつないでくれたので、どうにかして走者を還そうと