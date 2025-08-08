【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】広瀬すずも笑い堪えられず！爆笑やりとりノーカット版放送の垣根を超えた豪華メンバーによる笑いが溢れるやり取りをファンたちも楽しんだ。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は日本時間8月8日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ2節でイラン代表と対戦。グループ最大のライバルとの