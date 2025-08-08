【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比184.90ドル高の4万4153.54ドルを付けた。トランプ米政権の関税政策への警戒感が和らぎ、買い注文が先行した。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げ観測も相場を支えた。