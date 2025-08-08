自民党の山下貴司元法相と中央大の中北浩爾教授が８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、参院選惨敗を受け、同日開催された同党の両院議員総会などについて議論した。山下氏は、米国による関税措置への対応が続いていることに触れ、「石破首相が（退陣を否定する）発言をするのは理解できる」と指摘した。その一方で「衆院選と参院選で２度も非常に厳しい民意が示された」とも述べた。中北氏は「総会は（首相の退陣に