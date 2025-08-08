刑事裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論している「法制審議会」の部会で、「検察官の不服申し立て」をめぐって委員の間で意見が対立しました。再審制度の見直しを進めている法務大臣の諮問機関、「法制審議会」の部会が7日、法務省で開かれ、裁判所の再審開始決定に対する「検察官の不服申し立て」について話し合われました。去年、無罪が確定した袴田巖さんの事件では、再審開始決定に対して検察官が不服申し立てをした