◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）巨人・山崎伊織投手が味方の大量援護に乗って９勝目を挙げた。杉内俊哉投手チーフコーチは「（気持ち）楽に投げられていたんじゃないですかね。序盤苦しいとこもあったけど（２回）ノーアウト満塁を１点でしのいだのは大きい。あそこで２点、３点取られちゃうとちょっとわかんない展開になっちゃうので。あそこを１点で抑えたのが大きかったかな」と振り返った。開