女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・松本かれんが８日に自身のＳＮＳを更新。ライブの思い出ショットを投稿した。インスタグラムで「３周年さいたまスーパーアリーナありがとう、」と８月２、３日に行われたデビュー３周年公演「さいたまスーパーアリーナ２５周年ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ３ｒｄＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ超超超めでたいライブ―さん―」の感謝を述べた。続けて