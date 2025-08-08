◇セ・リーグ阪神1―3ヤクルト（2025年8月8日京セラD）節目の今季30号を放った佐藤輝は試合後、淡々と会心の一発を振り返った。「（30号は）良かったと思います。勝ちたかったですけどね」。自身のソロで9回まで1―0とリードしながらも9回に同点に追いつかれ、延長12回に勝ち越しを許して敗戦しただけに悔しさをにじませた。ただ、入団以来、掲げてきた目標の1つをクリア。「自分の中では1つの目標だったので嬉しい