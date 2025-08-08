高知中央―綾羽タイブレークの10回表、北川の三塁打で生還し喜ぶ綾羽の一走浜野（左端）ら。右端は二走田代＝甲子園綾羽が2―2で迎えたタイブレークの延長十回無死一、二塁から北川が三塁打、磯谷が二塁打を放って3点。さらに山本の犠飛で突き放した。バントを使わない強攻策が奏功した。九回に相手の失策で追い付いた勢いを持ち込んだ。高知中央は四回までに犠飛で2点を先行したが、追加点を奪えなかったことが響いた。十回