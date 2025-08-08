秋の雨の日もおしゃれを楽しみたい方に朗報です♡Wpc.(ダブリュピーシー)から、花をテーマにした2025年秋冬新作ビニール傘が登場しました。金木犀や銀木犀の優しい香りを感じさせるデザインや、吹きガラスの花瓶をイメージしたフラワーベース傘で、雨の日の景色を特別に彩ります。価格は税込2,750円～3,410円で、全国の店舗や公式オンラインストアで購入可能です。 秋の香