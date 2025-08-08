女子プロレス界のカリスマ・長与千種率いる「マーベラス」が、８日東京・後楽園ホール大会で行われたマリーゴールドとの対抗戦で敗れた。３月から幾度も対立してきた２団体。マーベラスのＭａｒｉａ＆川畑梨瑚は現在マリーゴールドのツインスター王座を保持している。この日の両団体は５対５の勝ち抜き戦で激突。マーベラスから桃野美桜、Ｍａｒｉａ、川畑、宝山愛、彩芽蒼空が、マリーゴールドからはワールド王者・林下詩美、