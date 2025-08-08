◆バスケットボール男子アジア・カップ第４日（８日、サウジアラビア・ジッダ）世界ランキング２１位の日本代表「ホーバス・ジャパン」は、１次リーグ（Ｌ）Ｂ組第２戦で同２８位のイランに７０（１６ー１３、１８−２１、２４−２４、２０ー１２）７８で敗れ、１勝１敗となった。日本は前半、同点で折り返し、第３クオーターも互角の展開だったが、最終クオーターにミスが目立って失速した。イランは２連勝。日本は決勝トーナメ