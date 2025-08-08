◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）後半戦全試合で４番に座る巨人のトレイ・キャベッジ外野手が、先発・山崎伊織投手の９勝目を強烈に援護した。「４番・一塁」で先発出場。初回２死二塁でＤｅＮＡの先発・ジャクソンの１５１キロ直球を振り抜くと、左前へポトリと落ちる幸運な先制適時打。チームの今季最多１８安打、最多タイ１２得点の口火を切った。５回先頭の第３打席で右前打を放つと、６回無