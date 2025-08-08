◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）ＤｅＮＡは今季ワーストの１２失点、同タイの被安打１８で完敗し、２位浮上はならなかった。先発のジャクソンは５回を８安打、今季最多の６失点（自責２）で１０勝目はならずに５敗目を喫した。初回はキャベッジの飛球が左前に落ちる適時打になったり、初回、４回には失策があったりとツキもなかった。降板後は「今日は不運な安打もあったが、自分の仕事はアウトを