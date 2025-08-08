◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ヤクルト＝延長１２回＝（８日・京セラドーム大阪）ヤクルトは延長１２回までもつれ込んだ熱戦を制し２連勝とした。増田珠外野手が１―１の１２回２死満塁から中前に２点打を放ちケリをつけた。Ｖ打のヒーローは「気持ちで打った感じです。満塁で僕が決める以外なかったので、次に回すというよりは自分で何とかしようという感じでした」と興奮気味に振り返った。土壇場の９回に内山の左翼線