◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）巨人の山崎伊織投手がＤｅＮＡ戦で先発して７回１１０球を投げ、６安打１失点で９勝目を挙げた。３点の援護をもらってマウンドに立った山崎は、２回。先頭のオースティンから３者連続安打で無死満塁とした。京田の遊ゴロ、併殺崩れの間に１点を返され、続くジャクソンの犠打で２死二、三塁のピンチ。それでも桑原を３球で空振り三振に抑えてピンチを切り抜けた。