◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ヤクルト＝延長１２回＝（８日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が、後半戦初の連敗を受け止めた。１―１の延長１２回２死満塁。代わった桐敷が代打・増田に勝ち越しの２点適時打を浴び、万事休す。佐藤輝の１２球団最速３０号ソロは、空砲となった。延長１２回の末の敗戦に「なかなか全てがうまくいいかないですけど、とにかく気持ちを集中して守備を含めてやっていますから。また明日