元西武の松坂大輔さん（44＝スポニチ本紙評論家）が8日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に出演した。松坂さんはこの日、甲子園で訪れ母校・横浜高（神奈川）の1回戦・敦賀気比戦を取材した。松坂さんがエースだった98年に横浜高は甲子園の春夏連覇を達成。今春の選抜を制した今年のチームは、松坂さんの代以来27年ぶりの春夏連覇を目指している。試合前に「これまでの歴史を振り返っても、強い