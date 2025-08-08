「全国高校野球選手権・１回戦、綾羽６−４高知中央」（８日、甲子園球場）綾羽が延長タイブレークを制し、初戦を突破した。甲子園初出場初勝利。試合終了は甲子園史上最も遅い終了時間となる２２時４６分だった。ＳＮＳ上では「２２時４７分の校歌は沁みるな」、「まだやってたんかい」、「２３時前やでもう」、「両校ともお疲れ様」、「２２時４６分までやってる高校野球とか初めてみた」、「こんな時間にサイレン鳴らして