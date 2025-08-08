速報です。気象庁は秋田県由利本荘市北部付近で猛烈な雨が降っているとして記録的短時間大雨情報を発表しました。 由利本荘市北部付近では、午後１０時２０分までの１時間におよそ１２０ミリの猛烈な雨が降ったと見られます。 土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。 市町村から発表される避難情報に注意して下さい。