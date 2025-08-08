「全国高校野球選手権・１回戦、綾羽６−４高知中央」（８日、甲子園球場）綾羽が延長タイブレークを制し、初戦を突破した。甲子園初出場初勝利。試合終了は甲子園史上最も遅い終了時間となる２２時４６分だった。襲来の最も遅い終了時間は２１年の小松大谷−高川学園の２１時４０分。綾羽は１−２で迎えた土壇場の九回表に２死満塁の好機を作ると、代打・川中の遊ゴロを高知中央の遊撃・高山がファンブル。同点に追いついた