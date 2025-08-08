2025年7月31日より全世界配信となったNetflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド TENBLANKが、10月11日に横浜 ぴあアリーナMMにてファンミーティング『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』を開催する。 （関連：髙石あかり、歌唱シーンやMV出演など音楽面でも広がる活躍楽曲の世界に溶け込む繊細な表現力） 本